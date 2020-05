DUELUL VIITORULUI ÎNTR-UN DERBY CU SUPERISTORIE! Vezi Dortmund-Schalke la Superbet.ro și pui SuperPariuri!

Media de vărstă în Bundesliga e de 26 de ani. Leipzig e cea mai “tânără” echipă, nu doar la propriu, fiindcă e înființată în 2009 ci a mediei de vârstă: 23.5 ani. Dar și marile rivale din Ruhr Derby sunt cu media de vârstă sub cea a campionatului: Dortmund 25.6, Schalke 24.7.

DORTMUND ARE CEL MAI VALOROS JUCĂTOR DIN BUNDESLIGA

Cel mai valoros jucător din Bundesliga va fi titular în Revier Derby! Da, este un jucător eligibil pentru U21. E de la Dortmund și… nu e Haaland. E englezul Jadon Sancho, care la 20 de ani împliniți în plină pandemie, pe 25 martie 2020 are deja în palmares performanțe cu naționala de seniori a Angliei: calificarea la Euro 2020. La Dortmund, are 27 de goluri în 69 de meciuri și partida cu numărul 70 se anunță una specială pentru el.

Valoarea cumulată a celor 18 echipe din Bundesliga a ajuns la 4.16 miliarde Euro. Campionatul aflat pe locul 3 în topul coeficienților UEFA (da, Bundesliga a depășit Serie A în acest sezon și a urcat pe podium) e cel mai valoros dintre ligile cu 18 echipe. Dortmund are al doilea cel mai valoros lot și ocupă poziția secundă în clasament, la 4 puncte de liderul Bayern, Schalke are al 6-lea cel mai valoros lot și ocupă locul… 6, la 12 puncte de locul 4, ultima poziție care te califică în grupele Ligii Campionilor.

HAALAND VREA SĂ DEA PRIMELE GOLURI ÎN RUHR DERBY

Haaland e celălalt superstar al gazdelor. Un puști minute, mai tânăr decât Sancho, care în acest sezon a bifat mai multe recorduri. Între ele se remarcă următoarele două: jucătorul care ajunge cel mai repede la 10 goluri marcate în Liga Campionilor (le-a reușit în 7 meciuri) și primul jucător care marchează cel puțin 10 goluri în primele 7 meciuri pentru echipa de club, un record în Bundesliga. Haaland a înscris de 11 ori în primele 7 partide pentru galben-negri.

RACHETA HAALAND

În turul optimilor Ligii Campionilor dintre Dortmund și PSG (2-0; dublă Haaland), SuperNorvegianul a reușit un sprint în care care a parcurs 60 de metri în 6.64 secunde, apropiindu-se la 3 zecimi de secundă de recordul mondial stabilit în 2018 de sprinterul american Chris Coleman (6.34). O mașinărie de goluri și un atlet care face sport încă de la 4 ani și care - au descoperit jurnaliștii spanioli de la AS, deține recordul mondial la săritura în lungime, pentru categoria de vârstă 5 ani: 1.63 metri, un record stabilit de Haaland în… 2006!

SCHALKE SE MÂNDREȘTE ȘI EA CU TINERI SUPERVALOROȘI

Dintre Supertinerii lui Schalke, turcul Ozan Kabak (20 ani) are cea mai mare cotă de piață, 29 milioane Euro. Dar el va rata SuperDerby-ul cu Dortmund, fiind în continuare în recuperare după o accidentare periculoasă la coloană. Totuși, Minerii merg la Dortmund avându-l în poartă pe un goalkeeper de mare perspectivă, titularul naționalei U21 a Germaniei, Marcus Schubert, care vrea să calce pe urmele lui Neuer, și el un produs al lui Schalke! Un alt nume de SuperViitor e al germanului de origine turcă, Suat Serdar, golgheterul lui Schalke în actuala ediție de campionat, jucător de 23 de ani, evaluat la 20 de milioane de euro.

ULTIMELE DOUĂ MECIURI LA DORTMUND… 6+!

Da! Nebunie! 2-4 pe 27 aprilie 2019, în returul din sezonul trecut (dar cu două roșii primite de Dortmund, Reus și Witsel fiind eliminații din repriza secundă), 4-4 pe 25 noiembrie 2017 (cu 80.000 oameni în tribune, 8 goluri, autogol, eliminare, ploaie de galbene, inclusiv avertismente pentru cei de pe banca de rezerve, gol în minutul 90+4 prin care Schalke a smuls un punct!

Acum, venim după un 0-0 în tur și e greu de crezut că se poate repeta un scor alb. Dar rămâne de văzut cum va arăta jocul. Primul gol poate cântări enorm. Ne confruntăm cu o situație în premieră pentru fotbal și din acest motiv, reacția jucătorilor poate fi una de prudență și de autoconservare. Nimeni nu vrea accidentări și comprimarea celor 9 etape în 6 săptămâni impune o dozare în premieră a efortului fizic. Dar cu siguranță, spectacolul sportiv va fi unul la înălțimea așteptărilor noastre.

CONDIȚII EXCEPȚIONALE CARE POT INFLUENȚA JOCUL

Jucătorii stau într-un hotel, se deplasează cu 3 autocare pentru a păstra o distanțare optimă, timp de 6 săptămâni vor fi izolați inclusiv de familie. Un tur de forță care va solicita psihic pe toată lumea. Temperatura li se ia de câteva ori pe zi, sunt monitorizați prin intermediul tehnologiei de ultimă oră din device-uri diferite și fac câte două teste de COVID-19 pe săptămână. Antrenamentele se desfășoară în grupuri mici un lucru care poate impacta și jocul. Stadioanele vor fi goale, în liga ce se mândrește cu cea mai mare asistență meci de meci: aproximativ 41.000 fani! La acest meci, am fi avut 80.000 de spectatori în tribune! Schalke conduce cu 60 la 52 la victorii. 43 de meciuri s-au încheiat la egalitate. Dar Dortmund are un palmares mai bogat: 8 campionate, 4 cupe, o Ligă a Campionilor, plus o Cupă a Cupelor și o Cupă Intercontinentală. Schalke are 7 campionate, 5 cupe, dar nu a câștigat titlul niciodată în era Bundesligii (primul sezon disputat a fost ediția 1963-1964, iar Schalke a câștigat ultimul titlu în ediția 1957-1958). Pe plan internațional, Schalke a câștigat Cupa UEFA în 1997 și mai are două trofee în competiția de plan secund, azi desființată, Cupa Intertoto.