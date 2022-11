Cine câştigă SuperMondialul din Qatar? Vezi oferta Superbet şi alege-ţi favorita

32 de echipe naţionale pornesc în cursa spre SuperTrofeul din Qatar, însă doar o echipă va fi cea care îl va ridica deasupra capului şi îşi va insera numele pentru eternitate în istoria fotbalului. Din 1930, anul organizării primului turneu final şi până în prezent, doar opt selecţionate au pus mâna pe marele trofeu. Brazilia este echipa cu cele mai multe participări, dar şi cu cele mai multe trofee: 5. Dintre naţiunile care au în palmares titlul, doar Italia nu va fi prezentă la SuperMondialul din Qatar. În oferta Superbet de pariuri antepost găseşti cotele celor 32 de participante la câştigarea trofeului!

Principalele favorite

Opinia generală a microbiştilor în această perioadă este că Brazilia deţine cele mai mari şanse de a se impune în Qatar. Este o nouă generaţie care promite să scoată fanii brazilieni pe străzi de bucurie. Brazilia are cota 5.00 în oferta Superbet! „Selecao” este condusă din teren de Neymar, care este la un pas de a depăşi recordul lui Pele de goluri marcate, iar alături de Vinicius şi Rodrygo, starurile lui Real Madrid, formează un trio de temut. Valoarea lotului brazilian este atât de mare, încât selecţionerul Tite şi-a permis să lase acasă nume precum Robert Firmino (Liverpool), Gabriel (Arsenal) sau Coutinho (Aston Villa).

Visul lui Messi este şi cel al întregii populaţii din Argentina. În ceea ce va fi ultimul „bal” pentru „La Pulga” la un turneu final, Argentina are cota 7.00 în oferta Superbet că va fi echipa câştigătoare! Finalistă în 2014, chiar pe terenul marii rivale Brazilia, „pumele” se vor baza pe jucători precum Angel Di Maria şi Paulo Dybala, accidentaţi în timpul acestui sezon. Stilul de joc al Argentinei a suferit o transformare în ultimii ani şi Messi nu mai poartă toate responsabilitatea în atac. Jucători precum Leandro Paredes, Rodrigo De Paul şi Enzo Fernandez sunt pregătiţi să ofere acel geniu creativ pentru producerea fazelor care vor fi finalizate de Messi şi colegii săi din atac.

Campioana în exerciţiu, Franţa, nu este favorită la câştigarea SuperMondialului, dar se află printre principalele echipe cu şanse la marele trofeu. Franţa are cota 8.00 în oferta Superbet! Bineînţeles, „cocoşul galic” vine în Qatar cu gândul de a-şi apăra trofeul, dar lotul lui Didier Deschamps are câteva absenţe notabile care cântăresc cu siguranţă în şansele la câştigare ale Franţei. Cele mai notabile absenţe sunt ale lui Paul Pogba, N’golo Kante şi Mike Maignan. Chiar şi în ciuda lor, Franţa vine din nou cu o echipă extrem de ofertantă. Lângă starul Mbappe şi Balonul de Aur Karim Benzema, în atacul Franţei mai există soluţii precum Antoine Griezmann sau Olivier Giroud, care trăieşte o a doua tinereţe la AC Milan. Franţa beneficiază în mod egal de avantajul experienţei, cu jucători precum Giroud, Lloris sau Benzema, dar şi de talentul sclipitor al unor tinere staruri, precum Camavinga, Tchouameni sau William Saliba.

Alte echipe cu şanse importante

Nu ar fi un turneu final dacă suporterii englezi nu ar readuce în trend fraza „It’s coming home”. Pentru Anglia cel mai aproape a fost în 2021, dar a fost învinsă de Italia la loviturile de departajare, chiar pe Wembley. În prezent, Anglia are cota 9.50 la câştigarea SuperMondialului. Tot 9.50 este şi cota Spaniei. Diferenţa dintre cele două echipe este că Anglia vine cu un lot matur, ales după preferinţele lui Gareth Southgate. În schimb, „La Furia Roja” vine cu acea doză de fantezie necesară oricărui turneu final. Cu talente precum Gavi, Pedri, Ansu Fati, Yeremi Pino sau Nico Williams, Luis Enrique speră ca echipa sa să reprezinte o nouă generaţie de aur a fotbalului iberic.

Câştigătoare în 2014, dar o mare dezamăgire în 2018. Aşa poate fi caracterizată Germania (cota 10.00 în oferta Superbet). Dar la fel ca în cazul Spaniei, Germania este în plin proces de schimbare a generaţiei, iar Hansi Flick a venit cu o doză necesară de optimism. Germania are un lot echilibrat, cu un nucleu de jucători experimentaţi, acompaniat de tinere talente precum Jamal Musiala, Youssoufa Moukoko sau Karim Adeyemi.

Cu jucători peste tot în Europa, naţionala Olandei reprezintă o enigmă la nivel internaţional. Necalificată în 2016 şi 2018, la ultimul turneu final, cel european, selecţionata Ţărilor de Jos a fost eliminată în optimile de finală. Pentru SuperMondialul din Qatar, Olanda are cota 14.00! „Portocala mecanică” este pregătită să şteargă cu buretele anii de dezamăgire. Poate cel mai mare avantaj este reprezentat chiar de către selecţioner, în persoana experimentatului Louis van Gaal. Pe lângă starurile consacrate precum van Dijk şi Memphis Depay, Olanda propune şi nume interesante ca Jeremie Frimpong, Jurrien Timber, Xavi Simons sau Cody Gakpo.

Generaţia de aur a Belgiei are probabil ultima şansă de a câştiga marele trofeu. De fiecare dată la ultimele ediţii, „dracii roşii” erau consideraţi printre favoriţi, iar pentru SuperMondialul din Qatar, Belgia are cota 17.00. Cu jucători precum Courtois, De Bruyne şi Lukaku, Belgia este în continuare o echipă solidă şi care poate pune probleme oricui, dar, de asemenea, are mai multe puncte slabe care pot fi exploatate de adversari.

Şi Portugalia are cota 17.00 în oferta Superbet. La fel ca în cazul Argentinei, unde va fi ultima şansă pentru ca Messi să câştige SuperTrofeul, acest turneu final reprezintă ultimul prilej la glorie eternă pentru Cristiano Ronaldo. Fernando Santos se bazează pe un nucleu alcătuit din jucători care evoluează în Premier League, în frunte cu Cristiano Ronaldo şi din care mai fac parte Ruben Dias, Bruno Fernandes, Jose Sa, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Joao Palhinha, Bernardo Silva, Matheus Nunes şi Ruben Neves.

Oferta bogată de SuperPariuri te aşteaptă la fiecare partidă de la SuperMondial! Totodată, toate meciurile din Qatar beneficiază şi de SuperAvantaj. GO SUPER!