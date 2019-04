Cat de departe suntem de o finala Messi - Cr. Ronaldo in Champions League? (P)

Fotbalul ultimului deceniu a stat sub semnul rivalitatii Barcelona – Real Madrid, dar mai ales a celei dintre cei mai buni fotbalisti ai momentului, Lionel Messi si Cristiano Ronaldo.

Desi este considerata cea mai buna echipa de fotbal a inceputului de mileniu, Barcelona a trebuit sa recunoasca suprematia madrilenilor in Champions League. Cele 4 trofee de campioni europeni cucerite de Real in ultimele 5 sezoane (ultimele 3 consecutive) au fost obtinute in mare parte datorita performantelor lui Cristiano Ronaldo.

Plecarea portughezului de la Real la Juventus in vara lui 2018 nu a lasat urme doar in vestiarul madrilenilor, ea fiind resimtita si de Messi. Acesta recunoaste ca rivalitatea cu Ronaldo il mobiliza pentru a juca cat mai bine. Cei doi mari fotbalisti ar putea sa se intalneasca in acest an in finala Ligii Campionilor, daca formatiile la care activeaza ar confirma calculele hartiei.

Cele mai multe dintre casele de pariuri online dau sanse egale Barcelonei si lui Juventus sa castige aceasta editie a Ligii Campionilor. Barcelona pare a avea un parcurs mai usor. Catalanii trebuie sa treaca in sferturi de Manchester United, formatie care, desi a trecut entuziasmant de PSG, victorie cu 3-1 la Paris dupa ce pierduse primul meci cu 0-2, pe propriul teren, nu pare a avea forta de a merge pana la capat. Meciul tur se va juca miercuri, 9 aprilie, pe Old Trafford, iar returul pe 16 aprilie, pe Nou Camp. Daca vor trece de ,,diavoli” catalanii vor intalni in semifinala invingatoarea dublei dintre Liverpool si FC Porto.

Torinezii vor juca in sferturile de finala ale competitie cu Ajax Amsterdam, echipa care l-a achizitionat pe mijlocasul roman Razvan Marin. Dubla intalnire se anunta a fi mult mai dura decat apare pe hartie. Cele doua formatii au eliminat in optimi echipele fanion ale Madridului, dupa ce pierdusera meciurile tur. Juventus a invins cu propriul teren cu 3-0 pe Atletico Madrid (in tur pierduse cu 0-2), iar Ajax a zburdat pe Santiago Bernabeu, scor 4-1, dupa ce pierduse pe propriul teren cu 1-2. Daca vor avansa in semifinale, italienii vor da peste invingatoarea dintre Manchester City, principala favorita a competitiei, si Tottenham Hotspur.

Atat Barcelona, cat si Juventus, domina categoric competitiile interne. Un rezultat de egalitate in derby-ul de sambata cu Atletico Madrid, principala contracandidata, le-ar asigura in mare masura catalanilor al 5-lea titlu in ultimii 7 ani. Marti seara, Barcelona a remizat, 4-4, cu Villareal si pastreaza 8 puncte avans in clasament. Ernesto Valverde i-a menajat in acest meci pe Messi, Rakitic si Pique, primii doi fiind trimisi in teren in repriza a doua.

In aceeasi seara, Juventus a castigat cu 2-0 la Cagliari si, cu 8 etape inainte de final, are 18 puncte avans in fruntea clasamentului. Acesta va fi al 8-lea titlu consecutiv obtinut de torinezi de la revenirea in Serie A. Din pacate, Cr. Ronaldo a lipsit de pe teren, urmare a accidentarii suferite la coapsa in meciul disputat cu nationala Portugaliei impotriva Serbiei. Prezenta sa este incerta si in primul meci cu Ajax, dar tehnicianul Maximiliano Alegri spera in recuperarea sa pana miercuri.

O finala de Liga Campionilor in care sa se infrunte Ronaldo si Messi este visul oricarui fan al fotbalului. Daca tinem cont de faptul ca Ronaldo a implinit 34 de ani, iar Messi are 32, o finala intre Juventus si Barcelona, pe Wanda Metropolitano din Madrid, ar putea fi finalul apoteotic al celei mai productive rivalitati dintre jucatorii de fotbal.

Cifrele lui Messi in acest sezon:

Goluri in La Liga – 31

Pase de gol in La Liga – 13

Goluri in Liga Campionilor – 8

Pase de gol in Liga Campionilor – 3

Cifrele lui Ronaldo in acest sezon:

Goluri in Serie A – 19

Pase de gol in Serie A – 8

Goluri in Liga Campionilor – 4

Pase de gol in Liga Campionilor - 2