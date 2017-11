"Voiam sa ma omor, am incercat sa-mi iau viata!" Drama uneia dintre cele mai FIT femei din ring! Ce a patit

Fosta campioana din WWE a admis problemele grave pe care le-a avut.

Celeste Bonin, 31 de ani, cunoscuta pentru fanii wrestlingului sub numele de Kaitlyn, a avut un succes important in WWE intre 2010 si 2014 - ea a castigat sezonul destinat divelor din fostul format al NXT-ului, primind sansa de a aparea in Raw si Smackdown in 2010. Trei ani mai tarziu, Kaitlyn castiga centura divelor in WWE pe care a detinut-o timp de 5 luni pentru ca anul urmator sa se retraga la 28 de ani.

Venita din body fitness, Kaitlyn a terminat pe locul 5 in 2007 la Arnold Classic in competitia NPC Figure Class D. Retragerea din ringul de wrestling nu i-a priit insa. A avut probleme grave cu alcoolul si dependenta de droguri, dezvaluind aceste lucruri intr-o postare pe Instagram saptamana aceasta. Problemele ei s-au accentuat in momentul in care a fost victima hackerilor care au postat pe internet poze private ale ei in care aparea goala!



"Am vrut sa mor, am incercat sa-mi iau viata" a dezvaluit Kaitlyn, cea care in ultimul an a fost internata la dezintoxicare. "Obisnuiam sa ma prefac ca am o viata frumoasa si ma comportam intr-un anumit mod pe retelele de socializare. Pentru toata lumea parea o viata minunata. Poti sa ai lumea la picioare dar sa ajungi sa te autodistrugi daca nu este atent. Sunt foarte norocoasa ca am reusit sa ies din aceasta situatie si sa-mi reconstruiesc viata" a mai dezvaluit Kaitlyn.