SOC pentru toti fanii wrestlingului! Nimeni nu se astepta la asa ceva! Cine a aparut in ring azi-noapte la Royal Rumble! VIDEO

Fosta campioana din UFC, Ronda Rousey, a debutat in WWE la Royla Rumble 2018.

Cel mai spectaculos show al anului pentru WWE a avut loc noaptea trecuta in Philadelphia - Royal Rumble 2018 a avut 2 mari castigatori, insa evenimentul va ramane in istorie si din alt motiv! In ultimele clipe ale show-ului, Ronda Rousey a aparut si si-a anuntat intentia de a lupta la Wrestlemania 24 de pe 8 aprilie! Ronda a purtat geaca primita cadou de la regretatul Rowdy Roddy Piper, legenda a WWE-ului.

ESPN a anuntat ca Rousey a semnat un contract cu WWE-ul iar debutul ei a venit la finalul primului meci de tipul Royal Rumble din istoria diviziei feminine. Legende precum Lita, Trish Stratus sau Torrie Wilson s-au intors pentru o seara, insa castigatoare a fost Asuka, eliminand-o ultima data pe Nikki Bella.

Ronda a semnat un contract full-time cu WWE-ul. "Aceasta este viata mea acum. Prioritatea mea pentru urmatorii ani. Nu este doar o chestie de moment pentru bani, nu este o miscare de publicitate. Cand m-am intalnit prima data cu Triple H, i-am spus: <Sunt alte lucruri pe care le pot face cu timpul meu ce mi-ar aduce mult mai multi bani, dar nu m-as bucura la fel de mult>" a declarat Rousey.

A fost seara japonezilor pentru WWE - nu doar Asuka a castigat Royal Rumble-ul, ci si Shinsuke Nakamura! Acesta l-a eliminat ultimul pe Roman Reigns si a anuntat apoi ca va lupta la Wrestlemania cu AJ Styles, cel care si-a pastrat titlul WWE dupa ce i-a invins pe Sami Zayn si Kevin Owen. De asemenea, Brock Lesnar si-a pastrat centura Universala dupa ce i-a invins pe Kane si Braun Strowman.

O alta surpriza majora a fost intrarea in meciul Royal Rumble a lui Rey Mysterio, revenit pentru prima data in WWE dupa 3 ani!