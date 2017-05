FANTASTIC! Ii lipsesc 5 degete, dar joaca volei de performanta! A promovat cu Timisoara in prima liga!

Are o vointa de fier. O romanca a trecut peste toate greutatile si joaca volei, desi ii lipsesc 5 degete. Tocmai a reusit promovarea in prima liga.

Mihaela Ozun e vedeta la Timisoara. Fata de 24 de ani are doar 5 degete si a reusit sa promoveze in prima liga.

"Ma implic si tip si sunt asa foarte crazy. Imi doresc un an extraordinar in divizia a", spune ea.



Si rapidistele au revenit in prima liga la volei. Fanii din Giulesti au fost alaturi de fete la Timisoara.