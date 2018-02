Cum arata "Cel mai gras om din lume" dupa ce a slabit 250 de kilograme! FOTO

Juan Pedro Franco a fost cel mai gras om din lume! In octombrie 2016, el ajunsese sa cantareasca o greutate uluitoare: 595 de kilograme!

Mexicanul de 33 de ani a slabit 250 de kilograme in ultimul an si jumatate, timp in care a suferit si o operatie la stomac. Barbatul a ajuns sa cantareasca aproape 600 de kilograme din cauza unei alimentatii neadecvate care a dus si la mai multe dereglari ale organismului sau, intre care si o functionare deficitare a glandei tiroide.

Astazi, Juan Pedro Franco reuseste sa se ridice din pat! Barbatul a pierdut 250 de kilograme si spera sa nu se opreasca aici. El a reusit acest lucru cu ajutorul mai multor medici mexicani, care i-au fost alaturi si i-au prescris un regim alimentar special.

Juan Pedro a stat ani imobilizat la pat, timp in care nu a fost expus la razele soarelui. Acum, el reuseste sa faca si cateva exercitii fizice si are o atitudine pozitiva, spun medicii sai.

Mexicanul ramane conectat la un tub de oxigen, intrucat capacitatea de functionare a organelor sale, supuse de-a lungul anilor unui stres extrem, este scazuta.

O problema o constituie tratamentul limfedemelor pe care le are la picioare. Acestea reprezinta o acumulare anormala de lichid prin obstructia sistemului limfatic.