Golgheterul Romaniei la futsal e gata sa intre in ISTORIE! Mimi Stoica promite un turneu MARE pentru nationala

Din 30 ianuarie, la Pro X, va fi europeanul de futsal.

Poarta numarul lui Hagi si e ca Dorinel la selectii. Mimi Stoica e liderul nationalei de futsal a Romaniei. Mimi Stoica e cel mai experimentat jucator din nationala de futsal a Romaniei - are 36 de ani si 280 de selectii ! Pentru el va fi al 4-lea campionat european din cariera, dar nu vrea sa se retraga din nationala pana nu o sa ajunga si la mondial!

"Am marcat in jur de 150 de goluri. Disciplina, o viata sportiva si cred ca astea sunt atuurile pentru longevitate in acest sport" spune Mimi Stoica.

Mimi Stoica joaca la Autobergamo Deva. E campioana Romaniei si da 8 din cei 15 jucatori ai nationalei de futsal!

"Deva da cei mai multi jucatori la echipa nationala, ramane o echipa puternica" a mai spus Stoica.