Ca asa-i la futsal: un portar candideaza la golul turneului! Spania - Portugalia, finala EURO, e sambata seara, IN DIRECT, la ProX

Spania si Portugalia vor juca finala europeanului de futsal. Un portar candideaza la golul turneului.

Kazahstan a venit la Euro cu un portar din Brazilia. Higuita a dat gol de la jumatatea terenului, dar nu s-a descurcat la fel de bine si in poarta. Spania s-a calificat la penalty-uri in marea finala.



Portugalia a dat gol din poarta in poarta si a trecut de Rusia in cealalta semifinala.



Titlul european se joaca la PRO X. Finala Spania - Portugalia va fi sambata, de la 10 seara. La ora 19:00 va fi finala mica, intre Rusia si Kazahstan.