Avem un Tata Puiu si la futsal: "Cu Dumnezeu inainte!" Romania a plecat in Slovenia! Campionatul European de futsal e IN DIRECT la ProX

Avem un Tata Puiu si la... futsal! "Cu Dumnezeu inainte", asa i-a incurajat selectionerul pe jucatori inaintea Europeanului, care incepe marti la PRO X!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cu brazilieni si portughezi in echipa, Romania vrea sa fie pe cai mari la europeanul de futsal din Slovenia.



Robert Lupu e Tata Puiu de la futsal.



"Cred in Dumnezeu si cred ca Dumnezeu va fi cu noi si avem nevoie de sustinere de sus la ce grupa avem", a declarat Robert Lupu.



Romania joaca primul meci cu Portugalia, miercuri seara de la 7 la PRO X. In grupa este si Ucraina, vicecampioana europeana.