"Cand l-a cautat Liverpool, a fost GAME OVER!" Povestea fascinanta a lui Jurgen Klopp! Cum a fost la un pas sa semneze cu Man United

O noua biografie despre managerul celor de la FC Liverpool, Jurgen Klopp, a fost publicata luna aceasta si prezinta multe amanunte fascinante din viata acestuia. Cei de la Daily Mail au prezentat o parte din poveste, cea in care este dezvaluit cum a ajuns la Liverpool desi cu un an inainte era aproape sa ajunga la Manchester United.

Paragraf din cartea "Klopp: bring the noise" de Raphael Honigstein

"Pe 10 aprilie 2014, la ora 22.00, Jurgen Klopp s-a intalnit cu Hans-Joachim Watzke sa discute in hotelul din Munchen, Park Hilton, si i-a transmis ca s-a decis. Ramane. Mai devreme in ziua aceea, inainte ca echipa sa plece pentru un meci in deplasare cu Bayern Munchen, antrenorul Borussiei era in continuare indecis. Primise o propunere tentanta, foarte avantajoasa din punct de vedere financiar, din nord-vestul Angliei, o sansa de a prelua si a revolutiona unul dintre cele mai mari cluburi din lume.



<Ne-am intalnit prima data in bucataria mea> a povestit CEO-ul celor de la Dortmund. <A fost o discutie interesanta. Cred ca a facut diferenta pentru ca mi-a spus in avion ca trebuie sa discutam din nou mai tarziu. Am luat cina cu fiica mea, cea care locuieste in Munchen, astfel ca nu am putut sa ma vad cu el pana la 22.00 seara. Mi-a spus din prima: nu mai pot sa am de-a face cu presiunea asta. Am refuzat oferta>.



Cu nu mult timp inainte, vice-presedintele lui Manchester United, Ed Woodward, zburase catre Germania sa se intalneasca cu Klopp. Perioada lui David Moyes la Manchester United se apropia de final si Klopp era varianta preferata de catre Manchester United, sa readuca un sentiment de aventura la meciurile lui United. Woodward i-a spus lui Klopp ca Teatru Viselor este precum o <versiune adulta a Disneyland>, un loc mitic care, asa cum sugereaza numele, ofera divertisment la cel mai inalt nivel si unde visele devin realitate.



Klopp nu a fost insa convins de tactica de vanzari - i s-a parut ca nu e deloc sexy, asa i-a spus unui prieten - dar nu a respins oferta imediat. Dupa aproape 6 ani la Dortmund, poate ca era momentul sa se schimbe peisajul. Constient de interesul lui United, Watzke a intentionat sa-i transmita lui Klopp ca trebuie sa-si onoreze contractul, cel care tocmai fusese prelungit pana in 2018 in toamna precedenta. Simtind ca antrenorul de 46 de ani are un conflict interior, Watzke si-a schimbat tactica si a apelat la o varianta foarte riscanta.



Daca si-ar fi dorit Klopp sa plece la Manchester United, nu ii va sta in cale, i-a spus, apeland astfel la increderea reciproca si conexiunea pe care o aveau de mult timp ce se transformase intr-o prietenie. Dupa putina deliberare, si o conversatie in bucataria lui Watzke, managerul Borussiei Dortmund a ajuns la concluzia ca treaba lui pe Signal Iduna Park nu se incheiase. United insa a simtit ca posibilitatea de a-l aduce nu a disparut. Cand Moyes a fost dat afara pe 22 aprilie, Klopp a fost rapid pus in fruntea listei caselor de pariuri ca posibil succesor. Speculatiile media au scapat de sub control astfel ca Jurgen Klopp a fost fortat sa emita un comunicat: Man United este un club grozav si ma simt foarte familiar cu fanii lor grozavi, dar angajamentul meu fata de Dortmund si oamenii acestui oras este imposibil de oprit".



"Cand a fost cautat de Liverpool, niciun alt club n-a mai avut nicio sansa"

Klopp a continuat sa atraga interes din Premier League. La 6 luni dupa ce l-a refuzat pe Woodward, Manchester City l-a abordat, Tottenham de asemenea. La aproape un an de cand Klopp i-a spus nu lui United, legatura sa cu Dortmund s-a dovedit a fi totusi posibil de oprit. A anuntat ca demisioneaza la finalul sezonului 2014/2015 si a adaugat ca nu intentioneaza sa faca o pauza pentru an. La vila sa din Bremen, telefonul a inceput sa sune cand sezonul in Premier League deja incepuse. Domnia lui Brendan Rodgers pe Anfield se apropia de final, astfel ca un numar semnificativ de persoane l-au contactat pe agentul lui Klopp, Marc Kosicke, promitand ca ii vor face o prezentare catre Liverpool. Unul dintre acestia, un agent german, spunea ca il cunoaste foarte bine pe Kenny Dalglish. Kosicke a preferat sa astepte. Pana la urma, cineva care sustinea ca este seful executiv de la Liverpool, Ian Ayre, a sunat. Pot discuta despre o venire a lui Klopp pe Anfield?



Desigur, a raspuns Kosicke, doar sa fie videoconferinta prin Skype. Cand Ayre a inchis, inainte sa sune din nou prin aplicatie, Kosicke a cautat rapid pe internet sa vada cum arata oficialul lui Liverpool. Doar ca sa fie sigur. Prea multi farsori in industrie.



<Odata ce ai fost la Dortmund, unde poti sa mergi ca antrenor?> se intreba Martin Quast, un prieten de-al lui Jurgen Klopp inca din anii 90. <In Germania, mai exista doar echipa nationala, toata lumea, inclusiv Bayern, ar reprezenta un pas inapoi. Klopp se hraneste cu emotii, cu empatie, pe zguduirea casei, prin faptul ca face parte dintr-un lucru major. Imi puteam imagina doar ca el sa ajunga in strainatate, la un club ca Liverpool>



Christian Heidel spune ca pentru Klopp era un singur motiv de indoiala: limba engleza. <M-a intrebat. Ar trebui sa o fac. I-am spus ca punctul lui forte este modul in care se exprima. El trebuia sa decida daca poate exprima ce este important in engleza. Sa fie sigur sigur. Si mi-a spus ca va reusi, va studia. Si cum este foarte inteligent, a reusit foarte foarte rapid>.



In momentul in care Liverpool l-a abordat, niciun alt club nu a mai avut vreo sansa. Mereu si-a dorit sa fie acolo, era entuziasmat de dimensiunea emotionala a ceea ce presupune acest job. Nu cred ca ar fi mers la un club ca Manchester City, chiar daca l-au dorit foarte mult"