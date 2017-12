Zidane este ALL IN in 2018! Oferta initiala de 130 de milioane de euro pentru un star din Premier League! Pe cine vrea Real Madrid

Acesta poate fi cel mai mare transfer din iarna!

Real Madrid cauta sa se intareasca in aceasta iarna dupa o prima jumatate a sezonului cu rezultate mixte - desi Zinedine Zidane a reusit sa aduca 3 noi trofee, Supercupa Spaniei, Supercupa Europei si Campionatul Mondial al Cluburilor, Real este doar pe locul 4 in campionat, la 14 puncte in spatele Barcelonei (cu un meci mai putin disputat).

Principala tinta pentru aceasta iarna este Eden Hazard, scrie The Sun. Jucatorul celor de la Chelsea nu vrea sa-si prelungeasca actuala intelegere cu campioana Angliei iar Real Madrid pregateste o prima oferta de 120 de milioane de lire sterline pentru jucatorul belgian!

Hazard a vorbit in trecut despre admiratia sa pentru Zinedine Zidane, antrenorul francez laudandu-l la randul sau pe Hazard in trecut.