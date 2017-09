Urmatorul transfer GALACTIC? Recordul lui Neymar poate fi batut de Real Madrid! Pe cine vor sa aduca

Daca in vara aceasta a facut profit in mercato, anul viitor Real Madrid se pregateste sa faca noi mutari galactice!

Real - APOEL, Feyenoord - City, Tottenham - Dortmund! Rezumatele Champions League sunt azi, de la miezul noptii, pe PRO X! Dica, Budescu si Alibec CRED IN STEAUA LOR: FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Paris Saint-Germain a platit vara aceasta 222 de milioane de euro pentru Neymar, insa recordul acestuia ar putea fi batut chiar in vara urmatoare. Iar jucatorul cu cele mai mari sanse sa fie transferat pe o suma mai mare este Dele Alli. Seful CIES Football Observatory a explicat cum se poate face un nou astfel de transfer.

Pana sa inceapa lupta cluburilor pentru semnatura lui Alli, a inceput un duel intre cei mai importanti super-agenti din fotbal pentru semnatura lui: Jorge Mendes si Mino Raiola. Englezii de la The Times scriu ca decizia lui Alli poate influenta si decizia in ceea ce priveste urmatorul club.

"Jorge Mendes si Mino Raiola au intra in lupta pentru Alli dupa ce in trecut nu au fost interesati de jucatorii englezi. Alegerea unuia dintre agenti ar creste speculatiile ca obiectivul final al lui Alli este un transfer la Real Madrid sau FC Barcelona, acolo unde Mendes si Raiola au conexiuni impecabile si sunt plasati foarte bine pentru a facilita un transfer" scriu jurnalistii britanici.

Dele Alli mai are 5 ani de contract cu Tottenham insa este de asteptat sa semneze o noua intelegere in urmatoarele luni, cu un salariu marit. Ramane de vazut daca noul contract va avea si clauza de reziliere. In acest moment, Dele Alli nu are deloc agent dupa ce a incheiat luna trecuta colaborarea cu Impact Sports Management.