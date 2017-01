Oferta de 65mil € facuta de Arsenal pentru unul dintre cei mai buni atacanti in acest sezon

Sky Sports anunta ca oferta celor de la Arsenal a fost refuzata!

Torino a respins o oferta de 65 de milioane de euro facuta de Arsenal pentru atacantul Andrea Belotti, anunta Sky Sports. Cel care a dezvaluit acest lucru a fost directorul sportiv al italienilor, Gianluca Petrachi.

Petrachi a mai spus ca Torino nu are nicio intentie de a-l vinde pe Belotti, cel care a marcat 17 goluri in 21 de partide pentru Torino si nationala Italiei in acest sezon.

Belotti, 23 de ani, a strans 5 selectii pentru Italia dupa ce a fost cumparat de Torino de la Palermo in august 2015. Actuala intelegere a lui Belotti cu Torino se intinde pana in 2021.



"Am primit si am refuzat o oferta de 65 de milioane de euro de la Arsenal pentru Andrea Belotti, dar aceasta nu reflecta valuarea jucatorului. Oricum, el nu pleaca nicaieri momentan. Vrem sa ne bucuram de el si apoi vom vedea ce se va intampla. Vrem sa-l pastram pe Belotti iar presedintele Urbano Cairo a stabilit o clauza importanta de reziliere. Cred ca el merita mai mult decat au oferit Arsenal" a declarat Petrachi.