Tatarusanu, aproape de un transfer incredibil! Poate ajunge la o echipa calificata deja in Champions League

Tatarusanu poate juca in Champions League.

Benfica l-a vandut in acesta vara pe Ederson la Manchester City cu suma uluitoare de 40 de milioane de euro. Lusitanii il vor in locul lui pe Tatarusanu, anunta presa din Italia.

Acesta este pe lista neagra la Fiorentina si a fost in contact cu Nantes, din Franta, insa lucrurile nu s-au concretizat. Tatarusanu a intrat acum in atentia Benficai, echipa care a castigat titlul in Portugalia sezonul trecut.

Tatarusanu ar urma sa se bata la titlu cu Casillas, legendarul portar care si-a prelungit pe inca un an contractul cu Porto.