Surpriza uriasa pentru fanii Barcelonei: primul jucator care va fi transferat in iarna este un ANONIM! Pe cine vor sa aduca

Jucatorul nu este deloc cunoscut in Europa.

Mijlocasul brazilian al celor de la Gremio, Arthur, este principala tinta a celor de la FC Barcelona pentru un transfer in iarna, anunta Goal. Jucatorul de 21 de ani a jucat in victoria cu 1-0 din Copa Libertadores a lui Gremio in fata celor de la Lanus, partida la care a asistat si Robert Fernandez, directorul tehnic al Barcelonei, cel care s-a interesat despre personalitatea jucatorului si mediul in care a fost cresccut.

Arhur a fost urmarit de cei de la Barcelona inca de la startul sezonului, insa el a semnat recent un nou contract pana in 2021 cu Gremio, avand o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro! Totusi, Barca spera sa-l poata aduce in iarna pentru 15-20 de milioane de euro.

Arthur a jucat in 38 de partide pentru Gremio in acest sezon, reusind 1 gol si o pasa decisiva. Cei de la Barca se gandesc si daca sa-l transfere in iarna pe Yerri Mina, fundasul celor de la Palmeiras, cel pentru care s-au inteles deja pentru un transfer vara viitoare.