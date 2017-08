Surpriza uriasa! Nasri lasa Manchester City si merge in Turcia sa se dueleze cu Sumudica si Tanase!

Samir Nasri a plecat azi spre Turcia pentru a negocia transferul.

Cu sute de meciuri in Premier League pentru Arsenal si City, Samir Nasri a fost anuntat de Pep Guardiola ca nu intra in planurile sale pentru noul sezon, chiar daca l-a luat in turneul pregatire de vara din SUA.



Nasri s-a imbarcat azi intr-un avion spre Turcia, acolo unde merge sa semneze un contract pe doi ani cu Antalyaspor.





Turcii sunt antrenati de Samuel Eto'o si tocmai au pierdut cu Akhisar Belediyespor in campionat.