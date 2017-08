Se poate produce o noua tradare? Un fost jucator al Realului, tinta Barcelonei

Ziarul de casa al Barcelonei, Mundo Deportivo, spune ca Barcelona este foarte aproape de a renunta la transferul lui Coutinho, dar are in minte alte tinte.

Sansele ca echipa de pe Camp Nou sa il aduca pe brazilianul Coutinho au scazut semnificativ. Barcelona va incerca sa il aduca pe fostul jucator al Realului, Angel Di Maria, daca nu reuseste sa il transfere pe Coutinho de la Liverpool. Locul lui Di Maria in primul 11 al PSG-ului este in pericol, in special de cand echipa franceza ar dori sa il aduca pe Kylian Mbappe. Jurnalistii britanici de la The Sun au declarat ca Angel Di Maria "este foarte aproape de a se reintalni cu Real Madrid, dar purtand tricoul marilor rivali".

Pe langa mijlocasul argentinian, catalanii sunt interesati si de jucatorul lui Nice, Jean Seri, care are o clauza de reziliere a contractului de 40 de milioane de euro.