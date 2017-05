Real Madrid i-a fixat pretul lui James Rodriguez, Mourinho e deja pe fir! Cati bani vor madrilenii pentru columbian

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

James Rodriguez s-ar putea desparti de Real Madrid in aceasta vara. Transferat in 2014, dupa ce a facut un Campionat Mondial excelent, starul columbian a fost folosit in cea mai mare parte a periplului sau pe Bernabeu intr-un sistem de rotatie. James a fost titular in mandatul lui Ancelotti, dar si-a pierdut statutul sub Rafa Benitez. Cu Zidane, James a jucat mai mult in La Liga, dar nu a fost preferat si la meciurile tari din UEFA Champions League, unde locul sau a fost luat de alti jucatori.

Transferat in schimbul a 80 de milioane de euro de la AS Monaco, James Rodriguez poate pleca acum in schimbul unei sume cu 5 milioane de euro mai mici. MARCA noteaza ca pretul stabilit de Real Madrid pentru vanzarea lui James este de 75 de milioane euro.

Prima formatie intrata in cursa pentru achizitionarea mijlocasului de 25 de ani este Manchester United, mai scrie MARCA. Jose Mourinho are o relatie foarte apropiata cu Jorge Mendes si i-a transmis impresarului ca il doreste pe James Rodriguez.