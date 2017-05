Oferta nebuna a lui Mourinho! Il lasa pe De Gea la Real Madrid, dar vrea la schimb un jucator si le cere 25 de milioane de euro!

Jose Mourinho a readus-o pe Man United in Champions League, dar este resemnat ca il va pierde in aceasta vara pe David De Gea.

Desi presa din Italia a anuntat ca Alvaro Morata este aproape de a ajunge la AC Milan in aceasta vara, Manchester United spera sa-l deturneze pe atacantul spaniol.

Jose Mourinho este cel care il doreste pe atacantul spaniol si are un as in maneca: dorinta celor de la Real Madrid de a-l aduce pe David de Gea. Asfel, Man United este dispusa sa-l lase pe portarul spaniol la Real la schimb cu Morata plus alte 25 de milioane de euro platite de Real.

Mourinho renunta astfel la pista James Rodriguez, considerand ca suma ceruta de Real pentru jucatorul columbian, 70 de milioane de euro, este prea mare.