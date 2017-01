Mourinho pregateste un nou RECORD de transfer! Cum ar putea arata Man United cu 4 jucatori noi de 328mil €

Desi United este departe de titlu, sefii lui Mourinho sunt gata sa plateasca sume uluitoare pentru jucatorii doriti de antrenorul portughez.

Man United era una dintre marile favorite la titlu in Premier League la inceputul sezonului - cu toate ca ultimele 2 luni au adus o imbunatatire semnificativa, echipa lui Mourinho reusind sa ajunga si in finala Cupei Ligii Angliei, United ramane la 14 puncte in spatele lui Chelsea.

Totusi, patronii americani ai lui United sunt gata sa-i puna la dispozitie lui Jose Mourinho un nou munte de bani. Pentru al 2-lea an consecutiv, United poate bate recordul pentru suma de transfer - Gareth Bale este principala tinta a lui United, dispusa sa plateasca 130 de milioane de euro pentru jucatorul galez.

Nu este singura lovitura pe care doreste sa o dea Mourinho - Antoine Griezmann de la Atletico Madrid este un alt jucator dorit de catre Mourinho - 100 de milioane de euro ar urma sa coste jucatorul francez.

Celelalte 2 transferuri pe sume mari pregatite de United sunt Benjamin Mendy de la AS Monaco si Victor Lindelof de la Benfica. Primul are 22 de ani si joaca pe postul de fundas stanga si United ar fi dispusa sa plateasca 41 de milioane de euro in schimbul acestuia. Suedezul de la Benfica, Lindelof, este si mai tanar si este vazut ca fiind partenerul ideal pentru Eric Bailly in apararea lui United - 47 de milioane de euro este dispusa sa plateasca United pentru acesta.

Mourinho spera sa aiba la dispozitie fondurile necesare pentru aceste transferuri si pentru ca este gata sa renunte la cativa jucatori cu evolutii sub asteptari. Dupa ce United a incasat 57 milioane de euro pentru Depay si Schneiderlin, Mourinho este gata sa renunte la Luke Shaw, Ashley Young si Matteo Darmian.