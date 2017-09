Situatie fara precedent: Alexis ameninta cu greva, Man City vrea sa o dea in judecata pe Arsenal. In ianuarie, suma de transfer s-ar injumatati

Internationalul chilean este vizibil suparat dupa ce transferul la Manchester City a cazut.

Jurnalistii englezi de la Goal spun ca Alexis Sanchez nu mai vrea sa joace pentru Arsenal din nou, iar Manchester City fac deja planuri pentru a-l lua pe atacant in ianuarie. Cu toate ca sunt sanse mici ca jucatorul sa intre in greva, clubul este intr-o situatie delicata pentru ca incearca sa il linisteasca pe Sanchez, care este determinat sa paraseasca Emirates Stadium cat mai repede.

City va face o noua miscare in perioada de transferuri din iarna pentru a-l aduce pe fotbalistul in varsta de 28 de ani chiar pe jumatate din suma propusa lui Arsenal acum. Formatia de pe Ettihad l-a dorit pe Alexis toata vara si a propus o oferta de 65 de milioane de euro pentru Arsenal in ultima zi de mercato. Mutarea a cazut dupa ce echipa lui Wenger nu a reusit sa semneze cu Thomas Lemar de la Monaco.

Oameni apropiati lui Sanchez au declarat ca fotbalistul crede ca Arsenal s-a jucat cu viitorul lui si nu mai are niciun pic de motivatie de a juca pentru ei.

Pe de alta parte, presa engleza noteaza ca Manchester City intentioneaza sa o actioneze in judecata pe Arsenal, pe motiv ca gruparea londoneza ar fi apucat sa semneze un acord de cedare a fotbalistului, iar apoi s-a razgandit.