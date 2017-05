Guardiola pregateste un transfer record in fotbal! Man City, aproape de 4 transferuri intr-o saptamana

Manchester City este prima echipa care muta pe piata transferurilor.

Pep Guardiola este hotarat sa schimbe total fata lui Manchester City si vrea sa faca rapid transferurile necesare pentru a ataca titlul in sezonul viitor. City l-a transferat deja pe Bernardo Silva de la AS Monaco si pregateste alte 3 mutari ce pot fi anuntate in zilele urmatoare!

Primul dintre acestea ar reprezenta un record pentru un portar - Ederson de la Benfica este cel pe care a pus ochii si este gata sa ofere 35 de milioane de lire sterline, depasind astfel recordul din 2001 cand Juventus a platit echivalentul de atunci a 33 de milioane de lire. Portarul de 23 ar urma sa fie noul titular din poarta lui City, Claudio Bravo urmand sa fie doar rezerva.

Problema acestei mutari este faptul ca Benfica detine doar 50% din drepturile asupra jucatorului, restul fiind impartit intre fostul club al brazilianului, Rio Ave, si agentia Gestifute.

De asemenea, City il vrea pe Benjamin Mendy de la Monaco, acesta urmand sa coste 39 de milioane de lire. Cei de la Goal scriu ca transferurile celor doi ar putea fi oficializate chiar luni!

Ultima tinta in aceasta perioada este Kyle Walker de la Tottenham, si transferul acestuia fiind iminent. Toti jucatorii vor semna contracte incepand cu 1 iulie, cand se deschide oficial perioada de mercato.