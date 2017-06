Griezmann a anuntat unde va juca in sezonul viitor. Ce decizie a luat internationalul francez, dorit de Mourinho la United

Internationalul francez Antoine Griezmann (26 de ani) va ramane la Atletico Madrid si in sezonul viitor. Acesta a luat decizia dupa ce clubul madrilen a ramas cu interdictia de a face transferuri. "Ar fi josnic sa plec acum", a spus el pentru Telefoot.

Dorit cu insistenta de alte mari forte ale Europei, intre care si Manchester United, formatie care s-ar fi aratat dispusa sa ii achite clauza de reziliere in valoare de 100 de milioane de euro, Griezmann va ramane alaturi de Diego Simeone.

"Ar fi o adevarata lovitura pentru club sa plec acum. Traversam o perioada mai dificila si ar fi o miscare josnica din partea mea. Dupa decizia TAS am decis sa raman pentru ca Altetico nu ar putea transfera pe altcineva", a spus Griezmann, citat de Telefoot.

Griezmann a jucat 160 de partide pentru Atletico, marcand 83 de goluri si oferind 25 de pase decisive.

Antoine Griezmann has confirmed he will stay at Atletico Madrid this summer #MUFC - https://t.co/aJT7lr809L pic.twitter.com/fWwhFeECoI