Faza pe care multi nu au observat-o in timpul finalei. Ce a strigat Cristiano Ronaldo catre camera, dupa gol

Cristiano Ronaldo si Real Madrid au scris istorie in Liga Campionilor, dupa ce au cucerit cel de-al 12-lea trofeu din istoria clubului. Madrilenii s-au impus cu 4-1 in fata lui JUventus, pe Millenium Stadium din Cardiff.

Ronaldo a ajuns la 600 de goluri marcate in intreaga cariera, iar Real Madrid a trecut de borna 500 doar in Champions League.

Autor al unei duble, Ronaldo a avut o seara perfecta. Portughezul a fost chiar cel care a deschis scorul in finala, bucurandu-se apoi in coltul terenului. La un moment dat, acesta s-a apropiat de o camera de luat vederi, strigand "One change! Bang!", adica "O ocazie! Bang!".