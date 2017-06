Fotbalistul care si-a dat acordul pentru despartirea de Real la Cardiff, chiar inaintea finalei UCL. Madrilenii cer 60 milioane euro in schimbul sau

Finala UEFA Champions League, programata diseara si transmisa IN DIRECT de ProTV, de la 21:45, ar putea fi ultimul meci al lui Alvaro Morata in tricoul blanco! Atacantul este asteptat la Milano.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Alvaro Morata este dorit cu insistenta de AC Milan, echipa la care si-a dat deja acordul sa mearga, scrie presa italiana. Potrivit jurnalistilor peninsulari, Morata a batut palma cu AC Milan, dar trebuie ca sefii formatiei de pe San Siro sa se inteleaga si cu Real Madrid asupra pretului de transfer.

Alvaro Morata este nemultumit de statutul sau la Real Madrid, echipa care l-a rascumparat anul trecut de la Juventus, si ar vrea sa plece la o formatie la care sa fie titular.

AC Milan are bani de cheltuit dupa ce a fost preluata de un consortiu de afaceristi chinezi, insa cele 80 de milioane de euro cerute de AC Torino in schimbul lui Belotti inseamna prea mult. In aceste conditii, milanezii s-au reorientat catre Morata, care i-ar costa cu circa 20 de milioane mai putin. Atacantul a acceptat un salariu de 6.5 milioane euro pe an.

Un avantaj pe care Milanul il are la negocieri este ca Morata vrea sa se mute in Italia, acesta urmand sa se casatoreasca chiar cu o italianca: Alice Campello.

Si Juventus l-ar fi dorit din nou pe Morata, insa nu este dispusa sa plateasca mai mult de 30 de milioane euro.

Cifrele lui Morata la Real, in acest sezon

42 de aparitii in toate competitiile

19 meciuri a inceput ca titular

1874 de minute jucate

20 de goluri marcate

5 pase decisive