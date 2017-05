Finala Ligii, meciul de adio? Guardiola, gata sa faca o oferta uriasa dupa marele meci

Manchester City pregateste o noua vara in care sa faca investitii record pentru un club! L-a luat deja pe Bernardo Silva de la AS Monaco, ii vrea si pe Mendy si Fabinho de la campioana Frantei, dar si pe portarul Ederson de la Benfica si pe Kyle Walker de la Tottenham.

O noua tinta anuntata de Times este Leonardo Bonucci! Fundasul de 30 de ani este evaluat de Juventus la 50 de milioane de lire, iar City este dispusa sa il aduca pentru a intari compartimentul cel mai fragil din primul an de mandat a lui Guardiola.

Cei de la Manchester City asteapta sa aiba loc finala Ligii Campionilor care va fi pe 3 iunie in direct la ProTV pentru a face o oferta concreta, mai scriu englezii.



