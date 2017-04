"Doar 5 echipe si-l permit: costa 100 de milioane de euro!" Transferul urias anuntat pentru vara viitoare

Consilierul lui Antoine Griezmann a dezvaluit ca atacantul francez are sanse sa o paraseaca pe Atletico Madrid in vara.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Manchester United este in pole-position pentru cumpararea atacantului francez, Antoine Griezmann, de la Atletico Madrid. Eric Olhats, scouterul care a ajutat la descoperirea lui Griezmann, a dezvaluit numele cluburilor interesate de el.

Desi Griezmann a declarat ca isi doreste sa ramana la Atletico, Olhats spune ca un transfer nu este deloc imposibil: "Suntem in stadiul in care adunam informatii de la cluburile care si-au manifestat un interes concred.



Exista o clauza imposibil de evitat in contract de 100 de milioane de euro ceea ce restrictioneaza numarul candidatilor. Sunt United, City, Chelsea, Barcelona si Real Madrid. United a fost prima care a venit sa ne vada si a fost cel mai concreta in dorinta ei" a declarat Olhats pentru Telefoot.

Griezmann a inscris golul cu numarul 100 pentru el in Spania in victoria cu 1-0 in fata lui Espanyol.