Decizia de ultima ora luata de Ronaldo! Plateste 14,8 milioane de euro ca sa scape de inchisoare

Ronaldo vrea sa scape de problemele cu legea.

Cristiano Ronaldo vrea sa scape de problemele cu legea. Acesta are 3 capete de acuzare in procesul intentat de Fiscul spaniol, in care e acuzat ca nu si-a platit toate taxele la stat pe o perioada de 4 ani.

Ronaldo a luat astazi decizia de a plati prejudiciul in totalitate, de 14,8 milioane de euro, in tentativa de a determina justitia din Spania sa renunte la procesul in care risca inclusiv sa ajunga la inchisoare.

Informatia a aparut astazi in presa din Spania si a fost confirmata si de jurnalistii portughezi, care spun ca Ronaldo vrea sa joace si in sezonul urmator la Real Madrid, dar asta numai daca scapa de acest proces.

Florentino Perez, presedintele lui Real Madrid, a incercat si el sa ii ia apararea: "Ronaldo nu este o afacere, este o parte din istoria clubului nostru. Pentru el nu conteaza banii", a spus Perez.