Cum a ajuns Mutu intre cei mai scumpi 20 de jucatori din istorie! Suma de transfer este FABULOASA: 96mil de euro

Doar Romelu Lukaku a costat mai mult decat Adi Mutu dintre jucatorii transferati in aceasta vara.

Trevor Francis. Este numele unui jucator necunoscut pentru majoritatea fanilor fotbalului din zilele noastre. Insa fostul atacant al nationalei Angliei reprezinta o borna importanta in istoria fotbalului: a fost primul jucator pe care s-au platit 1 milion de lire cand Nottingham Forest il lua in 1979 de la Birmingham.

Pentru fiecare generatie, exista o borna. Un transfer care depaseste un prag ce parea inimaginabil cu cativa ani inainte. Gica Hagi a costat-o pe Real Madrid 4 milioane de dolari in 1990. La 11 ani distanta, Real platea 77.5 milioane de euro pentru Zinedine Zidane. Acum, Romelu Lukaku a costat-o pe Manchester United 90 de milioane de lire, adica 100 de milioane de euro. Cum s-a ajuns de la primul transfer de 1 milion de lire la sumele pe care le vedem in aceasta vara?

Jurnalistul britanic Paul Tomkins, cunoscut pentru analiza pietei transferurilor din Anglia si nu numai, ofera explicatia pentru care media transferurilor continua sa creasca de la an de an. Inflatia. Iar aceasta a crescut enorm in ultimii ani - de exemplu, suma platita de Manchester United pentru Maroune Fellaini in 2013 era de 27.5 de milioane de lire. La doar 4 ani distanta, inflatia a facut ca suma echivalenta pentru acel transfer sa fie de 53.7 milioane de lire!

Un alt exemplu este cel al lui Adrian Mutu. Cresterea este una incredibila intre pretul de transfer de la acel moment, 22.5 milioane de euro, valoarea transferului dupa ce este luat in calcul inflatia. Transferul lui Adi Mutu in vara asta ar fi costat 86.6 milioane de lire, adica 96 de milioane de euro!

Pe primul loc este transferul lui Andrei Shevchenko de la Milan la Chelsea din 2006 - valoarea lui in zilele noastre ar fi de 137 de milioane de lire! Da, pare o suma astronomica, inimaginabil ca un club sa plateasca pentru un jucator atat de mult. Insa 75.2 milioane de euro era o suma colosala in urma cu 11 ani, inainte de acest transfer si inainte ca Ronaldo sa ajunga la Real Madrid pentru 80 de milioane de lire cand a fost depasit un nou prag.

Iata un top al celor mai scumpe transferuri din toate timpurile pentru echipele din Premier League, luand in calcul inflatia.