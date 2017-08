"Cred ca fac 300 de milioane". Hazard si-a stabilit pretul dupa ce Neymar a plecat de la Barca la PSG pentru o suma istorica

Campion al Angliei cu Chelsea, Eden Hazard spera sa repete performanta cu echipa londoneza si in noul sezon. El va evolua in continuare pe Stamford Bridge, desi in perioada de vara au existat speculatii pe seama interesului Barcelonei si al lui Real Madrid.

Eden Hazard crede ca daca va pleca de la Chelsea, ar putea sa o faca pe o suma mai mare decat cea in schimbul careia PSG l-a achizitionat pe Neymar. Mai in gluma, mai in serios, belgianul a spus ca face 300 de milioane de euro.

Hazard a vorbit pentru HNL, din Belgia.

"Nu stiu cat de mult valorez in momentul asta. Poate 300 de milioane de euro? Totul depinde de piata. Neymar e brazilian, are mult potential si e cu un an mai tanar. Apoi, a jucat la Barcelona. Suma de transfer depinde si de contractul pe care il ai, precum si de alte lucruri. Vom vedea cat valorez daca vreodata mai voi transfera.

Nu m-am gandit la un transfer in aceasta vara. Mi-a trecut prin minte o data sau de doua ori, dar nu am luat prea in serios aceste ganduri", a spus mijlocasul de 26 de ani.

Laudat de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard a tinut sa ii multumeasca portughezului.

"Faptul ca Ronaldo m-a mentionat ca unul dintre urmasii sai la Balonul de Aur spune multe despre el si despre cat fotbal cunoaste!

Dar, lasand gluma la o parte, este foarte placut sa auzi asa ceva venind de la un fotbalist atat de mare. Este unul dintre cei mai buni din lume, poate cel mai bun din istorie", a adaugat el.