Cei 7 magnifici! Spaniolii anunta care sunt cei sapte antrenori pe care PSG ii vizeaza pentru inlocuirea lui Emery

PSG are o lista cu sapte antrenori pentru inlocuirea, la finalul sezonului, lui Unai Emery, scrie cotidianul spaniol AS.

Jurnalistii spanioli sustin ca seicii lui PSG si-au fixat nu mai putin de sapte tinte pentru finalul sezonului, cand ar intentiona sa il inlocuiasca pe Unai Emery. Singura sansa a lui Emery sa ramana la Paris si din sezonul viitor este sa castige UEFA Champions League.

Astfel, AS ii numeste pe Diego Simeone, Luis Enrique, Jose Mourinho, Antonio Conte, Andre Villas Boas, Mauricio Pochettino si Carlo Ancelotti drept tehnicienii cu cele mai mari sanse sa preia echipa de pe Parc des Princes.

Acestia prezinta cate un argument in favoarea fiecaruia dintre antrenori.

Diego Simeone - "PSG are o slabiciune pentru argentinieni, iar actualul antrenor al lui Atletico este vazut ca fiind omul ideal pentru un proiect pe termen lung. Totusi, Cholo a spus ca ar prefera sa antreneze in Italia", scrie AS.

Luis Enrique - "Spaniolul e liber de contract inca de vara trecuta si exista zvonuri ca Al-Khelaifi s-a intalnit cu el in trecut", noteaza spaniolii.

Jose Mourinho - "Este fara doar si poate o alternativa. Al-Khelaifi si Mourinho au pastrat o relatie buna in ultimii ani, iar Mourinho nu a ascuns niciodata faptul ca ii place Parisul. El a recunoscut ca nu va ramane toata viata la Manchester".

Antonio Conte - "Antrenorul campioanei Angliei nu s-a mai ridicat in acest sezon la nivelul asteptarilor, in ciuda investitiei masive facute in transferuri. PSG e in alerta, dar Conte pare mai interesat de o revenire in Italia, chiar si de una la nationala"

Andre Villas Boas - "Nu este un antrenor care sa zburde in acest moment, dar isi pastreaza recordul din 2011, stabilit cu Porto. La 33 de ani, el a devenit cel mai tanar antrenor care sa castige un trofeu european"

Mauricio Pochettino - "Rolul sau la Tottenham este extraordinar si aduce rezultate. Meciul castigat de Tottenham impotriva lui Real Madrid a proiectat imaginea lui Pochettino in intreaga Europa"



Carlo Ancelotti - "Inca o optiune aflata pe masa. Este ultima varianta, dar antrenorul italian are o mare experienta si a fost mai mereu un asigurator al succesului"