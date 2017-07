BREAKING NEWS | Real Madrid a ajuns la un acord cu Monaco pentru transferul lui Mbappe! Nou record istoric: 180 de milioane de euro

Steaua - Victoria Plzen se vede in seara asta la ProTV, ora 20:30

Spaniolii de la Marca anunta un acord de principiu intre Real Madrid si AS Monaco pentru Kylian Mbappe! Tanarul atacant de 18 ani va deveni cel mai scump jucator din istoria fotbalului, urmand sa coste 180 de milioane de euro! Din aceasta suma, 20 de milioane vor reprezenta clauze in contract in functie de indeplinirea anumitor obiective!

Odata ce toate aspectele vor fi puse la punct, atacantul francez va semna un contract pe 6 ani, urmand sa aiba un salariu anual de 7 milioane de euro.

Initial, cei de la Real Madrid doreau sa il cumpere pe jucator si sa-l lase inca un an sub forma de imprumut la Monaco, insa in urma numeroaselor intalniri intre Zinedine Zidane si Florentino Perez a fost luata decizia de a-l aduce in aceasta vara pe Mbappe.

UPDATE: Anuntul celor de la Marca este contrazis de Sky Sports! Acestia citeaza surse din cadrul clubului Monaco si anunta ca nu exista pana in acest moment vreun acord pentru transferul lui Mbappe.