Besiktas, Galata sau nationala Turciei? Ce viitor poate avea Mircea Lucescu

Mircea Lucescu i-ar putea lua locul lui Senol Gunes daca antrenorul lui Besiktas devine selectionerul Turciei.

Plecarea lui Fatih Terim de la nationala Turciei, ca urmare a unui incident violent in care a fost implicat intr-un bar, poate duce la alte schimbari majore in fotbalul din Turcia. Antrenorul lui Besiktas, Senol Gunes, este favorit sa-i ia locul lui Terim . In acest caz, Lucescu e primul pe lista campioanei din Superliga!

Pe de alta parte, postul de televiziune CNN Turk il considera pe antrenorul roman si un contracandidat important al lui Gunes pentru postul de selectioner al nationalei. "E liber, cunoaste foarte bine fotbalul nostru si e un tehnician de succes", sunt argumentele in favoarea lui Lucescu.

Jurnalistii de la Sabah au declarat ca si Galatasaray ar fi interesata de roman. Oficialii clubului urmau sa se intalneasca cu Lucescu la Bucuresti pentru a-l propune functia de director sportiv. Fostul selectioner al nationalei Turiciei, Terim, este un contracandidat pentru aceasta functie si ar fi pregatit sa ajute echipa: "Galata e familia mea", a declarat turcul.

Lucescu a antrenat 4 ani in Turcia, timp in care a luat titlul si cu Besiktas, si cu Galatasaray.