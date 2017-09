Victorie istorica pentru Nadal! Este in finala la US Open si se apropie de al 16-lea Grand Slam din cariera! Cu cine va juca in finala

Rafa Nadal, noul numar 1 mondial, poate reusit un triumf fara precedent la US Open.

Rafa Nadal - Kevin Anderson este finala de la US Open in acest an! Nadal, cel care va deveni numarul 1 mondial incepand de luni, a trecut in 4 seturi in semifinale de Del Potro (4-6, 6-0, 6-3, 6-2) si poate reusi un triumf fara precedent - ar fi primul jucator din istorie care castiga un Grand Slam fara sa intalneasca in nicio faza a competitiei un jucator aflat in top 25 mondial!

Sud-africanul Anderson a trecut tot in 4 seturi de Carreno-Busta (4-6, 7-5, 6-3, 6-4) si se afla la cea mai mare performanta din cariera! El nu are niciun Grand Slam in palmares, spre deosebire de Nadal care are 15, si se afla inainte de startul turneului pe locul 32 mondial.

Finala masculina de la US Open va avea loc duminica. Astazi va avea loc duelul american la feminin intre Sloane Stephens si Madison Keys.