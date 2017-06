Venus Williams, implicata intr-un accident rutier soldat cu moartea unui barbat! Raportul politiei: nu a acordat prioritate!

Accidentul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Venus a fost eliminata de la Roland Garros.

Venus Williams, locul 11 WTA, a fost implicata intr-un accident rutier la soldat cu decesul dupa doua saptamani a unui barbat in varsta de 78 de ani, anunta TMZ.

Accidentul s-a produs in 9 iunie, la Palm Beach Gardens in Florida. Masina de teren condusa de Williams a intrat in coliziune intr-o intersectie cu un vehicul venit din partea dreapta.

Avocatul sportivei, Malcolm Cunningham, a declarat ca Venus Williams a intrat in intersectie pe culoarea verde si circula cu viteza redusa. in schimb, raportul politiei indica faptul ca jucatoarea nu a acordat prioritate. Cei doi pasageri ai celuilalt vehicul, un cuplu in varsta, au fost raniti, iar barbatul a decedat dupa doua saptamani.

Venus Williams, in varsta de 37 de ani, nu a mai jucat in circuitul WTA din 4 iunie, cand a fost invinsa de Timea Bacsinszky in optimile de finala de la Roland Garros.

Sursa: News.ro