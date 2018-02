ULTIMA ORA | Simona Halep ar putea rata Indian Wells! "Se poate recurge si la interventie chirurgicala!"

Simona Halep ar putea rata Indian Wells.

Simona Halep a abandonat la Doha din cauza unei accidentari, iar sportiva in varsta de 26 de ani ar putea rata Indian Wells chiar daca a anuntat ca spera sa revina in circuit la acest turneu.

Medicul Vlad Predescu, specialist in ortopedie, a tratat-o pe Simona Halep si este de parere ca acesta are nevoie de cel putin o luna de pauza. In aceste conditii, Halep ar rata Indian Wells, turneu programat in perioada 7-18 martie.

"Cand vorbim de un om normal, care nu face sport de performanta, durerile in astfel de situatii sunt destul de mici. Dar la sportivii de performanta, cum e si cazul Simonei, lucrurile se schimba radical. (...) La problema medicala pe care o are Simona se recomanda repaus timp de o luna, proceduri de fizioterapie si administrarea de antiinflamatorii. Daca se constata, in timp, din nou, o recidiva, atunci perioada de repaos poate ajunge pana la sase saptamani. Daca recidivele sunt foarte dese, atunci se poate recurge si la interventia chirurgicala. Asta doar in cazuri exceptionale”, a declarat Predescu pentru Adevarul.