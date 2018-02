ULTIMA ORA | E bataie pe Simona Halep! Doua firme uriase se lupta pentru Simona: oferte de doua milioane de euro! Cu cine poate semna

Simona Halep este in cautarea unui nou sponsor tehnic.

Simona Halep si Adidas au pus punct colaborarii la finalului anului trecut, iar de atunci Halep nu are un sponsor tehnic. De altfel, Simona Halep a participat la turneul de la Shenzen si la Australian Open, competitie in care a ajuns pana in finala, fara a avea un sponsor.

Simona Halep are de unde alege. Potrivit Digisport, doua dintre cele mai mari firme de echipament sportiv ale momentului se bat pentru a obtine semnatura lui Halep. Under Armour si New Balance o vor pe Simona Halep, ambele firme oferind fiecare cate doua milioane de euro.

Simona Halep a mai primit saptamana trecuta o oferta de 1,3 milioane de euro de la Nike.