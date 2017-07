Tiriac isi da cadou un AVION DE LUX! Ce pariu incredibil trebuie sa piarda

Ion Tiriac are de gand sa ofere unul dintre avioanele pe care le detine omului care isi asuma un proiect urias de reconstructie in sport!

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Tiriac n-a crezut ca Adrian Nastase, fostul prim-ministru al Romaniei, va avea succes in tentativa de a construi 2000 de sali de sport in timpul mandatului. Tiriac si-a pierdut un Mercedes in urma pariului. Acum, miliardarul ii provoaca pe oamenii politici sa vina cu un proiect asemanator. De data asta pune la bataie un avion.

"Am pierdut un pariu cu Adrian Nastase cand mi-am pus la bataie Mercedesul. Atunci a facut salile de sport, iar eu nu credeam ca le va face. Acum imi pun la bataie un avion de lux din flota pe care o detin pentru cel care va face in Romania 2 000 - 3 000 de sali de sport. Eu dau avionul pe loc, ei sa faca salile. Mai am de pus deoparte 100 de milioane de euro pentru construirea unui campus universitar. Vreau sa facem gradinite olimpice pentru ca cei mai mici sa faca sport!", a spus Tiriac.