"Sunt aproape moarta, muschii mei au disparut!" Reactia Simonei Halep dupa victoria ISTORICA de la Australian Open

Simona Halep a intrat in istoria Australian Open, dupa cel mai lung meci de la acest turneu, 3 ore 45 de minute!

Halep a invins-o pe americanca Lauren Davis in trei seturi, 4-6 6-4 15-13, meciul cu cele mai multe game-uri din istoria Australian Open.

La finalul partidei, Simona era epuizata din cauza efortului urias depus pe o vreme caniculara.

"Evident a fost un meci foarte greu. Un meci atat de lung. Nu am jucat niciodat un set decisiv atat de lung. Sunt atat de fericita ca am ramas in meci si ca l-am castigat. Sunt aproape moarta. A fost dragut ca am putut arata un asemenea tenis. Sper ca le-a placut fanilor. Va multumesc ca ne-ati incurajat.

Nu stiu cat am alergat azi, dar simt ca muschii mei au disparut. Glezna nu stiu cum e pentru ca nu o mai simt. E bine ca sunt din nou in optimile acestui turneu", a declarat Simona, la finalul meciului, in care a alergat 4,5 kilometri.

Urmatoarea adversara a romancei va fi invingatoarea dintre australianca Ashleigh Barty, cap de serie numarul 18, si japoneza Naomi Osaka.

Simona Halep si-a asigurat un cec de 240.000 de dolari australieni si 180 de puncte WTA.