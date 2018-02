SPONSOR SIMONA HALEP // "Nu a fost problema ca sunt romanca!" Prima reactie dupa ce a batut palma cu noul sponsor

Simona Halep s-a antrenat azi in echipamentul noului sponsor, insa anuntul nu este oficial.

Halep spune ca nu tara de origine a fost problema in negocierea cu producatorii de echipament sportiv, iar decizia de a juca in prima luna a anului fara sponsor i-a apartinut.

Simona a facut azi primul antrenament cu racheta de dupa finala Australian Open si a facut-o imbracata in echipament Nike. Ea s-a inteles cu americanii, iar anuntul oficial va fi facut inaintea primul turneu la care va participa.

Numarul 2 WTA nu stie momentan daca va putea juca saptamana viitoare la Doha, iar din acest motiv a cerut in wild card pentru Dubai, turneu ce are loc peste doua saptamani.



"Nu a fost nicio problema ca sunt romanca. Pana acum am fost apreciata si am avut contracte destul de bune, chiar daca sunt romanca. Lumea ma apreciaza pentru ce fac in teren si cum ma comport in afara lui. Pur si simplu a fost o luna in care am jucat fara firma pe echipament pentru ca asa am hotarat impreuna cu oamenii care lucreaza cu mine.

De la 1 februarie am vrut sa port ce-mi place, iar acum port ceea ce-mi place. Sunt multe contracte pe care as putea sa le semnez. Vreau sa fiu sigura de ceea ce aleg si vreau sa fie sigura ca ceea ce port ma defineste si imi place. O sa va spun exact atunci cand trebuie. Asta se va intampla foarte curand. " - a spus Simona Halep la Telekom Sport.