SPECIAL | Simona Halep, romanca aflata in varful lumii! Despre Romania si despre ce ii spun strainii cand afla de unde vine

De ziua Romaniei, Halep a gustat doar din mancarurile traditionale. A inceput antrenamentele pentru marele vis din 2018: un titlu de Grand Slam.

Halep n-a mers la parada de 1 decembrie. S-a antrenat prima oara dupa vacanta! Halep a ajuns prima in lume fara sa ia un Grand Slam.



"Mi-as dori foarte mult sa castig acest Grand Slam, ca toata lumea vorbeste despre el. E cam greu sa spun daca ma multumesc sau nu cu unul singur, eu imi doresc sa reusesc sa castig unul", a spus Simona Halep intr-un interviu acordat ProTV.

Halep face reclama Romaniei de cate ori are ocazia. Pe fanii ei ii invita sa ne viziteze tara!



"Spun ca orasul meu este la plaja. Spun ca sunt si munti superbi. Sunt locuri deosebite si trebuie sa incerce si ei sa vina sa le vada.

Acum nu se mai mira cand spun de unde vin. La inceput se mirau oamenii, pentru ca suntem o tara destul de mica", a mai spus ea.



Simona Halep renunta oricand la o vacanta exotica pentru una in Romania!



"Romania e tara in care m-am nascut si locul unde am reusit sa ajung la cea mai inalta performanta in tenis. La multi ani, Romania! La multi ani, ProTV", a mai spus ea.