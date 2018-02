Simona, pregatita sa se indragosteasca de Cluj! :) Ce vrea sa faca dupa meciurile Romaniei

Sorana a jucat tenis peste tot in lume, dar acum a ajuns prima data la Cluj. A ramas impresionata!

"Arena e senzatie, am fost peste tot in lumea asta, insa rar am vazut o asemenea arena", spune Sorana.



Sorana poate vizita Clujul impreuna cu Halep.



"Nu am avut sansa sa vizitez prea mult sau sa ies in oras, insa saptamana asta am sa o fac, am vazut cateva restaurante frumoase aici", anunta Simona.



Halep a venit la sala sa le vada pe Begu si Ana Bogdan la antrenament.