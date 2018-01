SIMONA HALEP, SEMIFINALE LA AUSTRALIAN OPEN // "Nu am inceput bine, am stiu ca trebuie sa dau un restart!" Cum a ajutat-o Darren Cahill si ce spune despre meciul cu Kerber

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Simona Halep a facut un meci extraordinar contra Karolinei Pliskova. A pierdut primele trei game-uri ale meciului, insa apoi a revenit si a castigat 9 game-uri la rand.

La interviul de pe teren, de la finalul partidei, liderul mondial a explicat cum a fost acest meci pentru ea si la ce se asteapta de la confruntarea cu Kerber din semifinale.

"Ma bucur sa fiu in semifinale. Am mai fost in semifinale in 2008, la juniori. Pentru mine conteaza acest lucru. Nu a fost cel mai bun start de meci, am stiu ca trebuie sa restartez. Am servit bine, totul a mers conform planului pentru mine. Cred ca sunt destul de solida la retur. E foarte important sa fac adversarul sa se indoiasca. Am dominat si am trimis-o in spatele terenului.

Va fi in meci diferit cu Kerber. Returneaza bine, trebuie sa ma deplasez mai bine, sa fiu calma si sa incerc sa domin meciul asa cum am facut-o azi in a doua parte a partidei.

Darren ma ajuta pentru ca ma face sa intru relaxata pe teren. Ii multumesc pentru acest lucru. Si le multumesc si australienilor. Ma bucur sa fiu aici", a declarat Simona Halep la interviul de la finalul meciului.