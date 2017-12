Simona Halep sarbatoreste noul an pe teren! Cum poate ramane numarul 1 mondial

Halep e sigura de primul loc in lume, doar daca ia titlul la Shenzen. Halep se bate cu Sharapova in China si poate juca in prima zi din 2018!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Trei romance incep anul in China: Halep, Begu si Niculescu.

"Acum la shenzhen voi face echipa la dublu cu Simona" spune Irina Begu.



Halep a castigat in 2015 la Shenzen si trebuie sa ia titlul in 2018, ca sa fie sigura de primul loc in lume! Halep a inceput antrenamentele in China. Cea mai grea adversara a lui Halep, Sharapova s-a pozat cu dragonii!

Sorana joaca la Brisbane si o poate ajuta pe Halep sa ramana numarul 1. Muguruza a ales si ea turneul din Australia si a mers cu placa la plaja, inainte sa debuteze.