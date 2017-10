"Simona Halep sa uite partida cu Wozniacki" CTP, despre cea mai mare eroare facuta de Halep cu Wozniacki

Simona Halep o intalneste maine pe Elina Svitolina in ultimul meci din grupele de la Turneul Campioanelor.

Bate Cupa la PRO X, de la 20:30: Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Simona Halep a pierdut fara drept de apel, 0-6; 2-6, iar acum e obligata sa o bata pe Elina Svitolina in ultimul meci din grupa.

"Acum, lucrul cel mai important este sa-si scoata, impreuna cu Darren, acest meci din cap cat mai repede. inca poate sa se califice in semifinale pe mana ei, daca o invinge pe Svitolina, aflata intr-o forma nu atat de buna ca Wozniacki", scrie CTP pe Republica.ro.

Jurnalistul a observat ca Halep nu a ascultat sfaturile primite de Darren Cahill in timpul primului set. Acesta i-a cerut sa lungeasca punctele prin raliuri, insa Simona nu l-a ascultat.

"Chemat la 0-5, Darren Cahill i-a spus lucrul cel mai potrivit, lectia Lendl: stai in punct, angajeaza-te in schimburi lungi, si de 20 de mingi, pana iti intri in ritm. Deocamdata, ia mai multa marja de siguranta in lovitura, nu mai face atatea erori nefortate.

Din pacate, Darren a vorbit, Darren a auzit. Simona a continuat, inexplicabil pentru o jucatoare de raliu foarte buna, cum e ea de obicei, cu „smuciturile” necalibrate, dandu-i cadouri Carolinei. Au fost una sau doua situatii, in setul 2, in care meciul se putea relansa, dar Wozniacki i-a anulat sansele lui Halep cu niste servicii plate, spre exterior, imparabile, capitol la care daneza a progresat evident".

Halep a facut mai multe erori decisive in partida cu Wozniacki, mai scrie CTP.



"Daneza e o adevarata „tractorista”, capabila sa are terenul in toate directiile, scotand mingi ca si ingropate. Sa-i faci puncte repede e greu si pentru o atacanta naturala, ceea ce Halep nu este.

Doua au fost momentele care i-au spart increderea Simonei la inceputul meciului. In primul ghem, la 30-30, Wozniacki a trimis o „chifla” cu rama, mingea a „plouat” moale, in apropierea fileului, Caroline a ramas departe, descumpanita. Simona a tasnit, a ajuns si putea sa puna lejer scurta, unde voia. insa, in locul scurtei pe care ii e teama s-o execute, a azvarlit mingea undeva spre linia de fund, cu bratul incordat, out.

La 30-40 in ghemul doi, reuseste un cros cu dreapta apasat, Caro nu mai poate decat sa ridice un lob inalt, dar scurt, mingea vine de sus la 3 metri de fileu. Pozitia cerea clar un smeci, lovitura pe care Simona nu o stapaneste, asa ca a incercat un drive-volé inghesuit, direct in plasa... 2-0 pentru Wozniacki.



Halep - Svitolina, vineri, la Singapore!

Simona Halep, locul 1 WTA, a fost invinsa, cu scorul de 6-0, 6-2, de daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA.

In ultima etapa a Grupei Rosii, programata vineri, Simona Halep o va intalni pe Elina Svitolina si Caroline Wozniacki va juca impotriva Carolinei Garcia.

Din Grupa Rosie, s-a calificat pana acum in semifinale Caroline Wozniacki.