Simona Halep, provocata sa se califice! Pliskova: "Sunt gata sa-mi iau revansa!"

Simona Halep va juca maine, cu incepere de la ora 14:30 meciul cu Elina Svitolina, partida decisiva pentru calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Simona Halep a primit si o provocare. Din partea Karolinei Pliskova, sportiva din Cehia fiind deja calificata in semifinale dupa ce si-a castigat primele doua meciuri din grupa sa.



"Sunt gata sa joc cu Simona, ultima oara la Paris a fost un meci extraordinar, sunt gata sa imi iau revansa. Pe suprafete lente este mai buna pentru ca se misca atat de bine, trimite atat de multe mingi inapoi, e dificil sa ai numai lovituri castigatoare contra ei. Stiu ca si ea poate face partide proaste, dar contra mea au fost mereu meciuri echilibrate, iar ea a jucat foarte bine. Are un backhand bun, serviciul este OK, asa ca este foarte dificil contra ei", a declarat Pliskova pentru DigiSport.

Simona Halep are un palmares foarte bun contra Pliskovei. Din cele sase intalniri directe, Halep a castigat cinci partide. Ultimul succes a fost la Roland Garros atunci cand Halep s-a impus in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-3.