Simona Halep NU a fost declarata jucatoarea anului, desi e prima in clasament! Critici pentru WTA: "Decizie prosteasca"

Simona Halep e prima in clasamentul WTA si joaca azi cu Caroline Wozniacki pentru un loc in semifinale la Singapore. Halep - Wozniacki e LIVE AICI.

Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

In ciuda faptului ca e prima in clasamentul WTA, Simona Halep nu a fost numita jucatoarea anului de catre WTA. Premiul a mers la Garbine Muguruza, liderul mondial detronat de Halep. Cele doua se lupta la Singapore pentru suprematia pana la finalul anului, insa WTA i-a acordat premiul jucatoarei din Spania cu doua zile inainte de startul Turneului Campioanelor.

"Poate ca WTA nu si-a dat seama, dar sezonul nu s-a incheiat! In cel mai interesant si surprinzator sezon din ultimii ani, circuitul si-a desemnat deja cea mai buna jucatoare inainte de Turneul Campioanelor!", a scris Peter Bodo, un jurnalist de tenis care a primit numeroase premii in intreaga cariera.

Fosta jucatoare Mary Carillo, in prezent analist la Tennis Channel, a criticat si ea decizia forului mondial.

"Anul trecut, cursa baietilor s-a decis in ultimul meci al anului si asta a fost grozav. Acum un scenariu similar se dezvolta la fete. Cum puteti sa votati jucatoarea anului cand sezonul nu este inca gata si primul loc in clasamentul mondial nu s-a decis? Pentru mine, jucatoarea care va castiga Turneul Campioanelor, fie ca va fi Halep sau Muguruza, va fi cea mai buna in acest an!", a comentat Carillo.



"Daca Halep va castiga turneul de la Singapore, mai ales daca o va invinge pe Muguruza pe drum, WTA va parea ca a luat o decizie prosteasca!", a comentat ESPN.

Americanii cred ca decizia WTA a fost una de marketing pentru a atrage atentia si mai mult asupra ultimului turneu important al anului, cel de la Singapore.

Halep - Wozniacki e LIVE AICI.