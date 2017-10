Simona Halep, "meditata" de Navratilova! Fostul lider mondial stie unde a gresit romanca: "N-a riscat si a platit pretul!"

Simona Halep a devenit numarul 1 mondial dupa ce a invins-o pe Ostapenko in semifinalele turneului de la Beijing. Halep putea urca pe prima pozitie in ierarhia mondiala mai devreme daca o invingea pe aceeasi Ostapenko in finala Roland Garros.

Martina Navratilova, castigatoare a 18 turnee de Grand Slam, a explicat unde a gresit Simona Halep si cum poate triumfa si aceasta intr-un turneu major.

"Tenisul procentual te duce pe primul loc, dar nu iti va aduce multe turnee de Grand Slam pentru ca ajungi sa intalnesti alte jucatoare in forma, impotriva carora trebuie sa joci un tenis mai mult decat procentual. In finala la Roland Garros, Simona a fost precauta si a fost aproape de a triumfa. Tenisul ei a fost procentual, dar a avut si multe momente in care a incercat lovituri decisive.

In momentele importante n-a riscat si a platit pretul. Dupa acea infrangere a devenit mai buna in momentele importante. Dar inca o data, tenisul procentual te duce departe, dar nu iti aduce multe Grand Slam-uri", a declarat Navratilova.

Navratilova recunoaste totusi ca este mai dificil sa ajungi pe primul loc in topul mondial decat sa castigi un turneu de Grand Slam. Pentru a triumfa intr-un turneu major este suficient sa prinzi o forma de moment buna, insa pentru a ajunge lider mondial este nevoie de constanta in rezultate.

"Ca sa ajungi pe locul 1 trebuie sa fii grozav, excelent si consistent. La un Slam poti sa prinzi doua saptamani bune si sa castigi. Ca sa fii numarul 1 trebuie sa fii mai bun decat toti. Ca sa castigi un Grand Slam trebuie doar să fii mai bun decat cei 7 jucatori pe care ii intalnesti", a mai precizat Navratilova.