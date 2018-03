SIMONA HALEP LA INDIAN WELLS // Simona este peste Wozniacki in topul publicat de WTA! Doar o singura jucatoare o depaseste

Simona Halep este a doua cea mai in forma jucatoare din tenisul feminin.

Simona Halep se pregateste de turneul de la Indian Wells ce va incepe pe 8 martie iar cei de la WTA pariaza pe romanca. Asta deoarece Simona este una dintre cele mai in forma jucatoare in 2018 - cu 14 victorii in 15 meciuri in acest an, Simona este depasita doar de Petra Kvitova!

Kvitova are 10 victorii consecutive, in timp ce Simona are o infrangere in ultimele 9 meciuri. Urmatoarele jucatoare in top sunt Wozniacki, Kerber, Svitolina, Georges, Muguruza, Pliskova, Kasatkina si Garcia.

"In singurul turneu jucat dupa Melbourne, Halep a castigat doua seturi la zero, cu Ekaterina Makarova si CiCi Bellis, pentru a ajunge in semifinale la Doha. Din pacate, accidentarea cu care s-a ales la Australian Open a continuat sa-i faca probleme si a fost obligata sa se retraga. Dincolo de accidentare, nivelul sau de joc ramane incredibil de ridicat" scrie site-ul WTA.

Simona pare sa-si fi revenit complet dupa accidentarea care a fortat-o sa se retraga de la Doha. Ultima postare de pe retelele de socializare arata o Simona intr-o dispozitie excelenta.